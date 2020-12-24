المالية النيابية : تحديد سعر صرف الدولار شأن حكومي

2020/12/24 | 22:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اوضحت اللجنة المالية النيابية اليوم الخميس ، أن” تحديد سعر صرف الدولار شأن حكومي و من صلاحيتها الحصرية كونها هي من ترسم و تنفذ السياسة المالية و النقدية”.

واشارت المالية النيابية الى ان” ورود ذلك السعر في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، هو لاحتساب قيمة الايرادات النفطية و القروض الدولية، التي تحتسب على اساس دولاري و يتم تحويلها للدينار العراقي اعتمادا على سعر الصرف .

واضافت ان” ذكر ذلك السعر في الموازنة ليس القصد منه الاقرار من عدمه بل لاعتماده في حساب الايرادات و النفقات فقط كما اسلفنا .

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