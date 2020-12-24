"العراق حجز 16 مليون جرعة من اللقاح".. وزير الصحة يتحدث عن اعراض السلالة الجديدة لكورونا

2020/12/24 | 22:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة حسن التميمي:

التميمي: السلالة الجديدة سريعة الانتشار لكنها أقل تأثيراً

التميمي: سيدخل للعراق مختبران جديدان لفحص السلالة الجديدة قريباً

التميمي: يتم يومياً فحص 41 ألف حالة

التميمي: السلالة الجديدة لها نفس أعراض كوفيد 19

التميمي: لدينا 191 حالة حرجة فقط من مرضى كورونا

التميمي: العراق حجز 16 مليون جرعة من اللقاح

التميمي: بدأنا بتدريب فرق طبية خاصة للقاح

يتبع ..

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