كتلة قطبية تسيطر على مناطق بالعراق.. الأنواء تتوقع حالة الطقس حتى الأحد

2020/12/24 | 22:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

توقع مدير البيئة في الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، محمود عبد اللطيف، انخفاض درجات الحرارة في العاصمة بغداد إلى درجة الصفر المئوي، فيما أوضح توقعات الامطار في الايام المقبلة.

وقال محمود عبد اللطيف، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "البلاد تتأثر حاليا بامتداد مرتفع جوي عبارة عن كتلة باردة قطبية، وستنخفض درجات الحرارة في البلاد بشكل واضح، وخاصة في المنطقة الشمالية والوسطى".

وأضاف عبد اللطيف، أن "معظم انحاء البلاد ستشهد يوم غد انخفاضا بدرجات الحرارة، خاصة في المنطقتين الشمالية والوسطى، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة في بغداد إلى صفر درجة مئوية، وتنخفض إلى مادون الصفر في المناطق الشمالية، فيما تقترب من الصفر بمناطق الجنوب".

واشار مدير البيئة في الهيأة العامة للانواء، أن "درجات الحرارة وابتداء من يوم الأحد المقبل ستبدأ بالارتفاع ويكون الطقس مستقرا واقل برودة، مع ظهور بعض القطع من الغيوم في السماء، تليها 6 ايام دون سقوط امطار بمناطق البلاد".

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