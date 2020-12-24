القبض على (5) متهمين مطلوبين بقضايا مختلفة في قضاء علي الغربي بميسان

2020/12/24 | 22:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت قوات الشرطة في محافظة ميسان ، القبض على (5) متهمين مطلوبين للعدالة في قضاء علي الغربي شمال مدينة العمارة مركز ميسان".وذكر بيان لمديرية الشرطة ان مفارز شرطة قضاء علي الغربي تمكنت من القاء القبض على (5) متهمين مطلوبين للعدالة خلال إجراء الممارسات الامنية أحدهم متهم بقتل آحد المواطنين"./انتهى

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