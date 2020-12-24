محمد شياع السوداني : اقليم كردستان لم يسدد اي مستحقات عليه

2020/12/24 | 22:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن النائب محمد شياع السوداني ان اقليم كردستان لم يسدد اي مستحقات عليه .وقال السوداني في تصريح متلفز:" ان الحكومة الاتحادية لم تستلم من ايرادات منافذ الاقليم اي شيئ ".واضاف:" ان حل مشكلة بغداد واربيل بتسليم نفط الاقليم وفق ما تقره سومو ".وتابع:" ان الموازنة لم تصل الى مجلس النواب حتى الان ,مشيرا الى ان الموازنة فيها مشاكل ولن تمر سريعا في البرلمان ,مضيفا ان الفئات الفقيرة سوف تسحق بسبب تعديل سعر الصرف ".واكد,ان الاصلاحات الاقتصادية تترتب عليها قرارات قد تكون موجعة ".وبين , انه لا توجد مشكلة في الرواتب وراتب شهر كانون الثاني مؤمن ,مضيفا انه في ضوء الايرادات الموجودة حاليا لا توجد مشكلة مالية ".واوضح, ان تخفيض رواتب كبار المسؤولين سيوفر 500 مليار دينار "./انتهى2

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