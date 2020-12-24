غضب عراقي من عفو ترامب عن مجرمي الحرب وازمات الامارات لعام 2020


غضب عراقي من عفو ترامب عن مجرمي الحرب وازمات الامارات لعام 2020
2020/12/24 | 22:51 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يبحث برنامج بانوراما لهذه الليلة في ملفه الاول، تفاعل قضيةُ العفوِ الذي أصدره الرئيس الأمريكي المنتهيةُ ولايتُه دونالد ترامب عن أربعةِ حراسِ أمنٍ أمي...

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