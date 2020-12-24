شاهد .. المالكي يكشف موقفه من الانتخابات المبكرة

2020/12/24 | 22:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي انه مع اجراء الانتخابات المبكرة، مشيراً الى أن القانون الإنتخابي الجديد من الصعب تطبيقه....

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