بالفيديو.. كرسيتانو رونالدو يحصل على لوحة سيارة مميزة في دبي

2020/12/24 | 22:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حاز النجم البرتغالي، كرسيتانو رونالدو، الخميس، على لوحة سيارة مرخصة من دبي، برقم 7 وأحرف CR، وهو الرمز الخاص بـ"صاروخ ماديرا".

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه لوحة سيارة صادرة من دبي، مخصصة لهداف فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، وعلقت اللوحة على السيارة الجديدة.

بالفيديو ..#كرستيانو_رونالدو يحصل على لوحة سيارة في #دبي CR7التفاصيل : https://t.co/GShUlLvCFx#صحيفة_الخليج#الخليج_الرياضي#الخليج_خمسون_عاماً pic.twitter.com/RoA0Uq1Uko

— صحيفة الخليج (@alkhaleej) December 24, 2020

بالفيديو..



رونالدو يحصل على سيارة في دبي رقم لوحتها "CR 7" https://t.co/aTaeCz7XJt | #الإمارات_اليوم

— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) December 23, 2020

وفي الأربعاء الماضي، وصل رونالدو إلى دبي لقضاء إجازة مع أسرته، والمشاركة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، يوم الأحد المقبل، بفندق أرماني في برج خليفة، وسيحضر أيضا حفل توزيع جوائز "دبي غلوب سوكر".

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