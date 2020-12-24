موجة البرد تدخل العراق والحرارة تصل الى الانجماد

2020/12/24 | 23:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اشرت الارصاد الجوية، مساء الخميس، دخول العراق بموجبة باردة تصل الى الانجماد تبدأ الليلة.

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