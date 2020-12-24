وزير الصحة: وضع كورونا في العراق مسيطر عليها

وضع كورونا في العراق مسيطر عليه
216 جهاز فحص لفيروس كورونا وطاقم تدريبي وفحوصاتنا من 35 الى الى 41 الف
قريبا سيدخل للعراق مختبرين جديدة لفحص السلالة الجديدة
التقارير تقول ان السلالة الجديدة اسرع انتشاراً ويمكن ان تصيب الاطفال والشباب وحتى الان لا تختلف عن كورونا باستثناء سرعة الانتشار ولكن اللقاح هو نفسه في علاج المصابين
اضافة 14 الف سرير لمستشفياتنا
جهازان لفحص السلالة الجديدة سيدخلان العراق قريباً
6% نسبة الاشغال من 14 الف سرير مخصصة لعلاج كورونا
لدينا 191 حالة حرجة فقط من مرضى كورونا
حجزنا مليون ونصف المليون جرعة من لقاح فايزر
حصة العراق يمكن التعاقد على زيادتها ويجب توفير امور لوجستية لتأمينه وحفظه ونحتاج الى كوادر متدربة وتتوفر لدينا 140 ثلاجة لحفظ اللقاح
لقاح فايزر سيدخل العراق في الربع الأول من 2021
اللقاح سيقدم مجاناً للفئات المشمولة وبينها الاعلاميون
طلبنا فرض حظر التجوال حفاظاً على سلامة المواطنين
وزارة الصحة خولت جميع مدراء العامين بمحاسبة ومتابعة اي مدرسة مخالفة
غلقنا الكثير من المدارس الأهلية لمخالفتها أيام الدوام
نحنا بعزل المستشفيات العادية عن مراكز علاج كورونا
تغطية العراق من الادوية من 80 الى 85% وكذلك السرطانية
وجائحة كورونا اخرت وصول بعض الادوية الى العراق
ولدينا عقود في بداية الثلث الأول من العام المقبل لتغطية الأدوية بنسبة 90% وربما أكثر
غلق 119 مذخر وصيدلية في الشهر الماضي وهو عدد غير قليل
واغلب الادوية تدخل بطريقة غير شرعية ونتابعها مع الاجهزة الامنية وبعضها خارج التسعيرة وغير مفحوصة وهذه جريمة واتخذنا اجراءات بحقها
وحملات التفتيش مستمرة
بناء آخر مستشفى في العراق عام 1986
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