وزير الصحة: وضع كورونا في العراق مسيطر عليها

2020/12/24 | 23:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة حسن التميمي

وضع كورونا في العراق مسيطر عليه

216 جهاز فحص لفيروس كورونا وطاقم تدريبي وفحوصاتنا من 35 الى الى 41 الف

قريبا سيدخل للعراق مختبرين جديدة لفحص السلالة الجديدة

التقارير تقول ان السلالة الجديدة اسرع انتشاراً ويمكن ان تصيب الاطفال والشباب وحتى الان لا تختلف عن كورونا باستثناء سرعة الانتشار ولكن اللقاح هو نفسه في علاج المصابين

اضافة 14 الف سرير لمستشفياتنا

جهازان لفحص السلالة الجديدة سيدخلان العراق قريباً

6% نسبة الاشغال من 14 الف سرير مخصصة لعلاج كورونا

لدينا 191 حالة حرجة فقط من مرضى كورونا

حجزنا مليون ونصف المليون جرعة من لقاح فايزر

حصة العراق يمكن التعاقد على زيادتها ويجب توفير امور لوجستية لتأمينه وحفظه ونحتاج الى كوادر متدربة وتتوفر لدينا 140 ثلاجة لحفظ اللقاح

لقاح فايزر سيدخل العراق في الربع الأول من 2021

اللقاح سيقدم مجاناً للفئات المشمولة وبينها الاعلاميون

طلبنا فرض حظر التجوال حفاظاً على سلامة المواطنين

وزارة الصحة خولت جميع مدراء العامين بمحاسبة ومتابعة اي مدرسة مخالفة

غلقنا الكثير من المدارس الأهلية لمخالفتها أيام الدوام

نحنا بعزل المستشفيات العادية عن مراكز علاج كورونا

تغطية العراق من الادوية من 80 الى 85% وكذلك السرطانية

وجائحة كورونا اخرت وصول بعض الادوية الى العراق

ولدينا عقود في بداية الثلث الأول من العام المقبل لتغطية الأدوية بنسبة 90% وربما أكثر

غلق 119 مذخر وصيدلية في الشهر الماضي وهو عدد غير قليل

واغلب الادوية تدخل بطريقة غير شرعية ونتابعها مع الاجهزة الامنية وبعضها خارج التسعيرة وغير مفحوصة وهذه جريمة واتخذنا اجراءات بحقها

وحملات التفتيش مستمرة

بناء آخر مستشفى في العراق عام 1986

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