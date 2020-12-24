نائبة تثمن موقف رئيس البرلمان وتشدد على رفضها المساس برواتب الموظفين

2020/12/24 | 23:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ثمنت رئيس لجنة الثقافة والسياحة والاثار البرلمانية النائب عن محافظة الانبار سميعة الغلاب، اليوم الخميس، مبادرة رئيس مجلس النواب بعدم المساس برواتب الموظفين والاتجاه نحو المنافذ الاخرى التي تتحصل منها الايرادات المالية للدولة.

وشددت الغلاب في بيان صحفي، على “رفضها رفضا قاطعا ان يمس قانون الموازنة رواتب الموظفين مهما بلغت”، مبينة ان “الموظف قد رتب حياته ومعيشته في سقف ما يتقاضى من راتب الدولة فليس من حق اية جهة ان تخلخل موازينه، وتغير مسار حياته حتى وان كان الاستقطاع بنسبة قليلة”.

واضافت الغلاب، ان “الموظف ينتظر من الحكومة والبرلمان زيادة راتبه ليعيش بامان، لا ان يسمع التهديدات بين الفينة والاخرى باستقطاع الراتب”، داعية اعضاء مجلس النواب “بالوقوف مع الموظفين ورفض تمرير اية محاولة لتقليل رواتبهم”، مشيرة الى ان “هذا الموقف ستذكره الاجيال على مدى السنوات المقبلة”.

واكدت ان “موقفنا هذا ليس منة على الموظفين انما فقط هو واجب اخلاقي ووطني للدفاع عن حقوقهم، وعلينا التصدي بكل الوسائل لهذه البادرة الخطيرة، وعلى الحكومة الاتجاه نحو الامور التي ذكرها رئيس البرلمان في تغريدته”.

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