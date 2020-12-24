2020/12/24 | 23:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقد حرم تضاعف مستوى الأسعار الكثير من العوائل من شراء اللوازم المعتادة للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة، لذا يكتفون ببعض الحاجيات الضرورية للعيد، ويلجؤون لإضاءة شجرة ميلاد تعود للأعوام السابقة، لإضفاء بعض البهجة على المناسبة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا والأسعار يلقيان بظلالهما على تحضيرات عيد الميلاد في القامشلي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا والأسعار يلقيان بظلالهما على تحضيرات عيد الميلاد في القامشلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).