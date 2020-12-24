بكلمات مؤثرة.. گاتوزو يتحدث عن معاناته مع المرض

2020/12/24 | 23:15 - المصدر: سفن سكاي

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تحدث نجم الكرة الايطالية ومدرب نادي نابولي الايطالي جنارو گاتوزو لوسائل الاعلام الايطالية بحديث بعيد قليلاً عن توتر كرة القدم يحمل بين طياته اسرار وشجون انسانية.

حيث تحدث قائلاً : “لم أكن نفسي خلال آخر 12 يوماً ، أوجه كلامي إلى من ينظرون إلى المرآة ويرون شيئاً غريباً أو به عيب ، وخاصة الأطفال ، أقول لهم إن الحياة جميلة فاحتضنوها كلها”

واضاف : “اللاعبون يعانون كثيراً من رؤيتي بهذا الشكل ، ولكنني حي ، أعاني من مرض الوهن العضلي منذ 10 سنوات ، هذه هي المرة الثالثة التي تتدهور فيها حالتي بهذا السوء ، ولكنني سأتجاوز ذلك وستعود عيناي إلى طبيعتها”

واردف : “الأمر لا يتعلق بالشكل السيئ فقط ، هذه الحالة تجعلك تشعر بالإرهاق ، ورؤية الشيء الواحد شيئان طوال اليوم يستهلك طاقتي ، لا يعبر ذلك إلا شخص مجنون مثلي”

واختتم حديثه قائلاً : “مع ذلك ، هذه هي حياتي وهناك ما هو أسوأ ، سمعت أن هناك من يزعمون أنني لن أعيش إلا شهراً ، ولكنني أؤكد لكم أنني بخير ، وعندما أموت في النهاية فإنني أريد أن أموت حيث عشت ، في ملعب كرة القدم”

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گاتوزو يتحدث عن معاناته مع المرض 7 SKY TV.

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