أبو غريب في صدارة قائمة الإصابات الجديدة بالكرخ

2020/12/24 | 23:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ، الخميس، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 كانون الأول 2020): إن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع أعداد وعناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فيروس كورونا المستجد مع أعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، توزعت على النحو التالي":

عدد الإصابات 333 موزعة كالآتي:

أبو غريب ----------------39

الإسكان------------------2

الاعلام-------------------3

البياع-------------------20

التاجي------------------16

التراث-------------------2

الحرية------------------26

الخطيب-----------------3

الدورة-------------------10

الدولعي------------------3

الرحمانية -----------------1

السيدية------------------8

الشالجية -----------------6

الشعلة------------------28

الصالحية-----------------1

الطارمية------------------9

العامرية------------------12

العطيفية -----------------9

العلاوي-------------------1

الغزالية------------------4

القادسية-----------------6

الكاظمية -----------------16

المحمودية---------------16

المعالف------------------5

المنصور------------------12

المواصلات----------------4

الوشاش-------------------1

اليرموك ------------------14

اليوسفية ------------------6

حي الجامعة---------------3

حي الجهاد----------------14

حي الخضراء---------------2

حي العامل----------------12

حي العدل-----------------15

سبع البور------------------ 1

شارع حيفا-----------------1

سكنة جانب الرصافة ---------2

الشفاء: 300

الوفيات: 2

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