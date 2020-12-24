الدول العربية تؤيد بالإجماع دعم مرشحة البحرين لرئاسة منظمة السياحة العالمية

2020/12/24 | 23:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وافق المجلس الوزاري العربي للسياحة بالإجماع على طلب مملكة البحرين دعم المرشحة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، لتولي منصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، خلال اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة في شهر يناير …

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