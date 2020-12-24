2020/12/24 | 23:20 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بدأت الحكومة التركية تشغيل سد إليسو على نهر دجلة والذي يخشى العراق من تأثيره على حصة البلاد من مياه المنطقة.وقال وزير الزراعة وشؤون الغابات التركي، بكر باكدميريلي، إن بلاده بدأت أمس الأربعاء توليد الكهرباء من محطة سد إليسو بسعتها القصوى.وأضاف باكدميريلي في بيان أن محطة توليد الكهرباء في سد إليسو، الواقع في ولاية ماردين، تعد رابع أكبر محطة في تركيا.وأشار إلى أنه تم تشغيل أول توربين بالمحطة في مايو الماضي بمشاركة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.وأوضح أن المحطة بدأت تعمل بطاقتها القصوى، مع البدء بتشغيل كافة التوربينات الموجودة، وعددها 6، اعتبارا من 23 ديسمبر، ولفت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تشغل سد أليسو بطاقته القصوى وتثير مخاوف العراق عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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