المالكي يهنئ المسيحيين في العراق والعالم بمناسبة ولادة السيد المسيح عليه السلام

2020/12/24 | 23:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ هنـأ الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي المسيحيين في العراق والعالم بمناسبة ولادة السيد المسيح عليه السلام .وقال المالكي في تهنئته بحسب بيان لمكتبه الاعلامي:"الاخوة المسيحيون ابناء العراق وفِي العالم السلام عليكم احييكم وابارك لكم عيد ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام ، واتمنى لكل المسيحيين في العراق الحياة السعيدة الامنة المطمئنة ".واضاف:"ان الاحتفاء بهذه المناسبة رغم الظروف الراهنة تؤكد على عمق الشراكة بين مكونات الشعب العراقي مسلمين ومسيحيين وكل الطوائف والقوميات المتآخية ".وتابع:"انتم ايها الاخوة والاخوات المسيحيون ابناء اقدم العراقيين اتمنى عليكم ان تتحملوا كامل مسؤولياتكم الى جنب اخوانكم باقي الشعب العراقي لنشر السلام الذي دعا له السيد المسيح عليه السلام وكل اديان السماء لنعيش في امن وسلام وعيش كريم ونبعد عن العراق الطائفية والتطرف ودعاة الارهاب وكل عام وانتم في افراح وسعادة مع كل اخوانكم العراقيين"./انتهى2

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