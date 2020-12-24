ايضاح من مطار السليمانية الدولي

2020/12/24 | 23:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مطار السليمانية الدولي يوم الخميس، ايضاحا بشأن خبر لا يمت للحقيقة بصلة نشرته شركة للطيران، مطالبا المساءلة معها

وجاء في نص الايضاح، تلقى PUKmedia نسخة منه: انه رغم تسهيلات وتعاون مطار السليمانية الدولي للخطوط الجوية وشركات الطيران من اجل تقديم افضل الخدمات للسياح، كان مقررا اليوم وبحسب جدول الرحلات ان تقوم شركة فلاي اربيل برحلة من موينشن الى السليمانية، لكن وبقرار غير صحيح وذريعة لا تمت للحقيقة بصلة، بمزاعم مفادها ان مطار السليمانية لن يسمح قبل اجراء فحوصات " P C R" بدخول السياح اليه، وقامت الشركة باملاء تعهدات من جميع السياح للحصول على موافقتهم لتبديل مسار الرحلة الى مطار اربيل الدولي.

ان هذا التصرف غير اللائق للشركة المذكورة فيما عدا انه يدخل ضمن خانة خداع السياح، فانه يؤكد عدم الالتزام بتعليمات حكومة اقليم كوردستان ومقررات اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا التي تطبق في جميع مطارات اقليم كوردستان.

ومن هنا نرغب ان نوضح لجميع السياح، وسياح رحلة " موينشن ـ السليمانية" واي سائح يرغب الوصول الى مطار السليمانية الدولي عبر ذلك الخط، ان ما نشرته الشركة لا تمت للحقيقة بصلة، كما ان مطار السليمانية الدولي ابلغ وزارتي الداخلية والنقل والمواصلات ومطار اربيل الدولي، بهذا العمل غير اللائق منتظرا المساءلة، من اجل ضمان حماية سمعة مطار السليمانية الدولي وحقوق السياح، كما ان سياح تلك الرحلة يستطيعون تسجيل شكاوى قانونية ضد شركة فلاي اربيل لاي ضرر او خديعة تعرضوا لها مطالبين بالتعويضات المناسبة.

PUKmedia ترجمة

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