لليوم الرابع.. الوفيات اليومية جراء كورونا في تركيا فوق الـ250

2020/12/24 | 23:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

تجاوزت حصيلة الوفيات الجديدة جراء فيروس كورونا في تركيا لليوم الرابع على التوالي عتبة الـ250 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الخميس على موقعها الإلكتروني تسجيل 254 وفاة جديدة ناجمة عن مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 259 وفاة أمس (ما كان أكبر زيادة منذ بداية الجائحة).

وأكدت الوزارة رصد 18102 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال اليوم الأخير، مقابل 19650 إصابة في اليوم السابق.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في تركيا منذ بداية الجائحة مليونين و100712 إصابة مؤكدة منها 19115 حالة وفاة و4805 مرضى في حالة خطرة ومليون و935292 حالة شفاء.



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