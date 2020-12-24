الخارجية الامريكية توضح وضع سفارتها في بغداد

2020/12/24 | 23:32 - المصدر: الفرات نيوز

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مسؤول في الخارجية الأمريكية:

السفير الأمريكي بالعراق {ماثيو تولر} لا يزال موجودا وسفارتنا في بغداد تواصل عملها

ضمان سلامة موظفينا ومواطنينا وأمن المنشآت الأمريكية على رأس الأولويات

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