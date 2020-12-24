2020/12/24 | 23:46 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الخميس، بإجراء وساطة مع التيار الصدري، فيما اشار إلى أنه سيقبل رئاسة الحكومة إذا كُلف بالأمر وتهيأت الظروف المناسبة.

ونفى المالكي في تصريح لقناة العالم الإيرانية، وتابعته قناة (7SKY) الفضائية أن يكون طرف قد اجرى وساطة مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أو أبلغه بذلك.

وقال المالكي: “لم يأتني شخص يقول أنا وسيط بينكما، وإنما أسمع وأقرأ بالإعلام، ومن ناحية عملية لم يأتنا وسيط يقول أريد ذلك..



لكن من جانبي أنا بنفسي قلت بأنني أرحب وليس عندي مانع أن تكون هناك علاقات ومعالجة لكل الخلفيات، والانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون، بل أنا قلتها ولربما الآخرون فهموها على أنها وساطات”.

وأضاف، “إنني بنفسي صرحت وقلت أنا أرحب ويداي ممدودة إلى التعاون وإنهاء كل الخلافات، أما كما أسمع بالإعلام بأنه قد توسطت الجهة الفلانية أو الشخص الفلاني..



فهذه ليست لها صحة، لحد الآن”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالكي ينفي وجود وساطة للصلح مع مقتدى الصدر 7 SKY TV.

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