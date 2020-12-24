شياع السوداني: إذا التزم الإقليم بما نطرحه سيجني 800 مليار دينار بدل 300

2020/12/24 | 23:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال النائب ورئيس اللجنة البرلمانية للحوار مع وفد إقليم كردستان، محمد شياع السوداني، الخميس، إن التزام إقليم كردستان بالنصوص القانونية سيعود له بإيرادات مالية أكثر من الحالية.

وقال السوداني، خلال استضافته في برنامج "المحايد" الذي يقدمه الزميل سعدون محسن ضمد، تابعه "ناس"، (24 كانون الأول 2020)، إن "أربعة نواب وهم كل من عدنان الزرفي ومزاحم التميمي ومحمد صاحب الدراجي، ومحمد شياع السوداني، قادوا مبادرة داخل مجلس النواب، وبدأنا الحوار مع الكتل الكردستانية في المجلس بشأن قانون تمويل العجز المالي، بعد أن تم التصويت على القانون الذي تضمن معضلة قضية استحقاقات إقليم كردستان، وكان هناك استحسان من قبل الكتل الكردية لهذه المبادرة".

وتابع، "إطّلعنا على تحركات اللجان المفاوضة من إقليم كردستان، ووجدنا انها أبدت موقفا مرناً بعد إرسال وفد إلى بغداد مؤخراً، والالتزام بتنفيذ قانون تمويل العجز المالي".

وأضاف، "التقينا وفد الإقليم الذي زار بغداد مؤخرا برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الإقليم، وتحدثنا عن التزامات الإقليم في ملف النفط والاستحقاقات المالية والبايومتري وغيرها من الملفات العالقة، وقلت لهم، لكن كل ما تقولونه، تقول الحكومة أنكم لا تفعلونه، ولست مستعدين له، ولذلك لا خيار أمامنا غير أن نجلس بينكم، وتحضرون انتم وممثلون عن الحكومة الاتحادية لمعرفة مواضع الخلل بهذا الصدد".

وبين السوداني، أنه "لو التزم إقليم كردستان بالنصوص القانونية، وتسديد ما بذمته من أموال نفط وموارد غير نفطية إلى الحكومة الاتحادية، فإنه سيحظى بإيرادات مالية أكثر من الحالية، حيث أن حصة الإقليم هي 12 في المئة أي ما يعادل 800 مليار، والآن إقليم كردستان يستلم 320 ملياراً فقط".

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