بعد اتفاق بريطانيا والاتحاد الأوروبي ..ارتفاع سعر النفط العالمي

2020/12/24 | 23:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجارة لما بعد خروج لندن من الاتحاد.وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 11 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 48.23 دولارا للبرميل، في حين أغلقت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة تسعة سنتات عند 51.29 دولارا.وارتفعت الأسواق بقوة منذ أواخر تشرين الأول وسط تقدم على صعيد اللقاحات وصدور الموافقات عليها في دول عديدة.وبإبرامها اتفاق تجارة لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، تتفادى بريطانيا انسحابا تعمه الفوضى من أحد أكبر تكتلات التجارة في العالم./انتهى3

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