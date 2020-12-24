تركيا تبدأ بتشغيل سد يثير مخاوف العراق

2020/12/24 | 23:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قالت السلطات التركية، الخميس، انها بدأت بتشغيل سد إليسو على نهر دجلة لتوليد الكهرباء منه وللمساهمة في دعم اقتصاد البلاد، فيما يخشى العراق من تأثير السد على حصته المائية من النهر.

وذكر وزير الزراعة وشؤون الغابات التركي، بكر باكدميريلي، في بيان (24 كانون الاول 2020)، إن بلاده بدأت أمس الأربعاء توليد الكهرباء من محطة سد إليسو بسعتها القصوى.

وأوضح باكدميريلي، أن محطة توليد الكهرباء في سد إليسو، الواقع في ولاية ماردين، تعد رابع أكبر محطة في تركيا.

وتابع الوزير، أنه تم تشغيل أول توربين بالمحطة في ايار الماضي بمشاركة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وأضاف باكدميريلي، ان المحطة بدأت تعمل بطاقتها القصوى، مع البدء بتشغيل كافة التوربينات الموجودة، وعددها 6، اعتبارا من 23 كانون الاول، ولفت إلى أن المحطة ستساهم في دعم اقتصاد البلاد بـ2.8 مليار ليرة تركية سنويا (نحو 365 مليون دولار).

من جهتها قررت الحكومة العراقية، في وقت سابق، تسمية وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، مبعوثا خاصا وممثلا عنه لملف المياه اسوه بالجانب التركي، فيما أكد الحمداني، التوصل لاتفاق مع انقرة للتفاوض حول بروتوكول التعاون في مياه نهر دجلة.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة الموارد المائية العراقية في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، (18 كانون الاول 2020)، انه "على خلفية مشاركة وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، باجتماعات الوفد الوزاري برئاسة الكاظمي الى تركيا، قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تسمية وزير الموارد المائية مبعوثا خاصا وممثلا عنه لملف المياه اسوه بالجانب التركي".

وأضاف البيان، انه "وفي نفس السياق أعلن وزير الموارد المائية عن التوصل الى اتفاق مع الجانب التركي لعقد اجتماع يوم 2021/1/15 للتفاوض حول بروتوكول التعاون في مياه نهر دجلة والمقدم من قبل وزارة الموارد المائية والمقترن بموافقة مجلس الوزراء، والذي يضمن الحصص المائية للعراق في نهر دجلة الرئيسي".

وكانت السلطات العراقية اعربت عن مخاوفها من أن تؤثر إقامة السد على إمدادات المياه من النهر إلى البلاد.

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