2020/12/25 | 00:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الصحة التونسية، الخميس، اتخاذ إجراءات جديدة صارمة للوافدين بظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجراءات صارمة تتخذها دولة عربية بظهور السلالة الجديدة من كورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجراءات صارمة تتخذها دولة عربية بظهور السلالة الجديدة من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).