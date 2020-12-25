اسرائيل منفتحة على فكرة اتفاق نووي موسع مع إيران

2020/12/25 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفير الاسرائيلي في ألمانيا جيريمي يسخاروف في برلين في 17 كانون الأول/ديسمبر 2020 © اف ب جون ماكدوغال برلين (أ ف ب) – يؤكد السفير الاسرائيلي في برلين أن إسرائيل منفتحة على الفكرة التي تقدمت بها ألمانيا بشأن اتفاق إيراني أوسع يشمل خصوصا البرامج الباليستية الإيرانية بعد تولي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن […]

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