ترامب يمضي عطلة عيد الميلاد بمزاج سيء

2020/12/25 | 00:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا أثناء مغادرتهما البيت الأبيض في اتجاه نادي مارالاغو، حيث سيمضيان عطلة عيد الميلاد ورأس السنة، في صورة التُقطت في واشنطن في 23 كانون الأول/ديسمبر 2020 © ا ف ب سامويل كوروم واشنطن (أ ف ب) – انتقل الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى فلوريدا حيث سيمضي آخر عيد […]

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