كتاب ( النصر) ف 3 : شروط النصر: الإيمان بالله جل وعلا واليوم الآخر: لا مودة ولا موالاة للكافر المعتدى - أحمد صبحى منصور

2020/12/25 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة : نذكّر بما رددناه من قبل لأهميته هنا :1 ـ الإسلام السلوكى هو السلام ، والايمان السلوكى من الأمن والأمان أي يكون الشخص مأمون الجانب .



وهذا في التعامل بين البشر .



وفى تعامل العرب دخلوا في الإسلام السلوكى بمعنى السلام ، ورآهم النبى محمد قد دخلوا في دين الله جل وعلا أفواجا كما جاء في سورة النصر ، وكان عليه السلام لا يعلم سرائر القلوب ، إنما كان يرى الظاهر فقط .



كل شخص مسالم هو مسلم ، أما ......





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