2020/12/25 | 00:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيوزيويك تختار مقاطع الفيديو الأكثر طراف في 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("حققت ملايين المشاهدات".. مقاطع الفيديو الأكثر طرافة في 2020) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("حققت ملايين المشاهدات".. مقاطع الفيديو الأكثر طرافة في 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).