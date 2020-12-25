الإنسان المقدس او الانسان و المقدس : حين تختلط الامور على ماكرون - الفرفار العياشي

2020/12/25 | 00:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفرفار_العياشي الاساءة للرسول و الى الاسلام ليست حدثا استثنائيا ، و انما هي احداث تكرر و تعدد باختلاف السياقات و الازمنة و الامكنة.



تاريخ السيرة النبوية يكشف حجم الاساءة و التشهير بالرسول حتى اثناء حياته ، الامر وصل الى درجة الغدر و محاولات القتل العمدي.



تاريخ الاسلام يكشف ان المحنة جزء من الرسالة ، و هو امر ينبغي تمثله و التعامل معه ،الامر يقود الى استنتاج بسيط ان المشكلة ليست في حدث الاساءة ،و انما ف ......





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