هل سيعود الحظر بسبب السلالة الجديدة؟ اللجنة العليا تحسم الجدل

2020/12/25 | 01:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حسمت اللجنة العليا للصحة والسلامة، الجدل بشأن عودة حظر التجوال في البلاد رغم ظهور السلالة الجديدة لكورونا في بعض الدول بينها مجاورة للعراق.

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