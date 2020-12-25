كان اسمه عيد الميلاد فلماذا صار اسمه الكريسماس؟ - جواد بولس

2020/12/25 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس من الصعب أن تكتب في أية مسألة عامة، مهما كانت ملحّة وهامة، وأنت تعيش تباريح ذلك الفرح المبهم، وتداهمك ذكريات صارت في خيالك بلون الغبار.فان قلت: اليوم عيد ميلاد المسيح، قلت ناصرة الجليل ومهد بيت لحم والقدس موئل الرجاء والبركة؛ وتخيلت، بشكل تلقائي، كيف يجتمع الناس في ملايين بيوت المعمورة حول مغارة فلسطينية وفوقهم تتلألأ نجمتها وتغمرهم بالفرح وبالأمل والمحبة.لم اع، قبل ستين شتاءً، معن ......





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