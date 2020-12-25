التميمي: العراق حجز 16 مليون جرعة من لقاح كورونا

2020/12/25 | 01:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع - بغداد

أكد وزير الصحة، حسن التميمي، اليوم الخميس، أن العراق حجز 16 مليون جرعة من لقاح كورونا.

وقال التميمي في لقاء متلفز مع برنامج العاشرة الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق حجز 16 مليون جرعة من لقاح كورونا"، مبيناً أنه "تم البدء بتدريب فرق خاصة للتعامل مع هذا اللقاح".

ولفت الى أن "السلالة الجديدة من فيروس كورونا، لديها نفس اعراض كوفيد 19 وهي سريعة الأنتشار ولكنها أقل تأثيراً"، مشيراً الى أنه "سيدخل للعراق قريباً مختبران جديدان لفحص السلالة الجديدة".

واضاف أن "العراق بحاجة الى أكثر من 3 مليارات دولار لتوفير جميع المستلزمات الطبية، كما أننا بحاجة الى أكثر من 160 ألف سرير لتغطية حاجة البلاد الفعلية".

واوضح أن "كل الادوية المسجلة في العراق مسعرة ومراقبة من وزارة الصحة، ولكن هناك ادوية تدخل للعراق بطرق غير شرعية وبالتالي لا يتم تسجيلها، ولكننا قمنا بتشكيل لجان خاصة لمتابعة هذا الموضوع ومراقبة اسعار الادوية"، لافتاً الى أنه "تم اغلاق أكثر من 119 مذخرا وصيدلية مخالفة للتعليمات الصحية".

وأكد التميمي، أن "الوضع الوبائي في العراق تحت السيطرة، حيث يوجد 191 حالة حرجة فقط من مرضى كورونا".

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