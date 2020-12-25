"شوهد دخانه على بعد 30 كم".. انفجار في أنبوب لنقل الغاز في سيناء

2020/12/25 | 02:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات الأمنية طوقت مكان الانفجار في إطار التحقيق في ملابساته-الصورة إرشيفية

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