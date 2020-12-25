مقتل رجل أسود على يد شرطي يثير غضبا في الولايات المتحدة

2020/12/25 | 03:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – لقي رجل أسود مصرعه على يد شرطي أبيض في كولومبوس بولاية أوهايو الأميركية، وهو الضحية الثانية خلال أسابيع قليلة في هذه المدينة الشمالية بالولايات المتحدة، ما أثار غضباً واسعاً في بلد يشهد منذ الربيع حراكاً ضد عنف الشرطة.وكان أندريه موريس هيل (47 عاماً) في مرآب منزل ليلة الاثنين إلى […]

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