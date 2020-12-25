محمد الإنسان 3 - عباس علي العلي

2020/12/25 | 05:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي نستلهم من المبحث السابق أن محمدا الإنسان كان نموذجا فريدا جاء في عصر المخاض، عصر بدأ في ترتيب أولياته التأريخية وبناء رؤية مغايرة للواقع أو ما يسمونه علماء التاريخ والأجتماع عصر الإرهاصات الأولية في التغيير، هذا التلاقي هل هو جزء من لعبة التأريخ؟ أم أنه قدر فوقي مراد ومنتخب من خلال سيرورة التاريخ ذاته؟ يقول د دانييل ليتل في كتابه فلسفة التاريخ (الموضوعية التاريخية بالمعنى الذي يستطيع المؤرخون معه ......





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