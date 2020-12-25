هل لقاح كوفيد-19 آمن؟ - محمد زكريا توفيق

2020/12/25 | 05:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق أعرب العديد من الناس عن مخاوفهم بخصوص سرعة توافر لقاحات كوفيد-19، وقصر مدة الاختبارات السريرية اللازمة لها، إلى جانب إنتاج اللقاح في ظل ضغوط سياسية واقتصادية، أو ظروف انتخابية في الدول المنتجة للقاحات.



فهل تم التسرع؟ وهل أهملت بعض الخطوات في التجارب السريرية، أو أغفلت بعض مراجعات السلامة الحكومية؟ لقد سارت عملية إنتاج اللقاح وتجربته بأسرع من المعتاد لأسباب يمكن تفسيرها، ولكنها لا تزال تتبع ......





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