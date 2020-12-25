تفسير الواضحات من المُفضحات - حسن أحراث

2020/12/25 | 05:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث "أكلة التطبيع" المفروضة* مفهوم أن المناضل الفرد، وحتى إن أراد أو تجند لذلك، لا يستطيع أن يتصدى بصدره العاري للنظام القائم وللمخططات الطبقية المرتبطة بالمصالح الصهيونية والامبريالية.



لا ننفي التضحيات البطولية التي قدمها المناضلون فرادى، ومنهم العديد من الشهداء والمعتقلين بالمغرب وفلسطين وبمناطق أخرى.



المقصود أن قوة المناضل تكبر وتتغذى في صفوف التنظيم.



لأنه بدون التنظيم تبقى المجهودات النضال ......





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