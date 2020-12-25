المالكي يكشف تفاصيل الدعم الايراني العسكري لمحاربة داعش؟

2020/12/25 | 06:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سارعت بتقديم الدعم العسكري للعراق في مواجهة داعش في وقت تخلت أمريكا عن...

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