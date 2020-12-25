"خطرة جدا جدا".. مطالبات بوقف الدراسة في مصر

2020/12/25 | 06:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر هاشتاغ #توقف_الدراسة_في_مصر موقع تويتر في مصر، بعد ارتفاع الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد، ما أدى لمطالبات بتجميد الدراسة واستئنافها في وقت لاحق، خصوصا مع اقتراب موعد الامتحانات المجدولة في وقت مبكر من شهر يناير القادم.

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