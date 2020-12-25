2020/12/25 | 06:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول-(أ ف ب) – تتسلم أنقرة في غضون أيام الدفعة الأولى من لقاح “سينوفاك” الصيني المضاد لكوفيد-19 بعد إظهاره فعالية بنسبة 91 بالمئة في التجارب الأولية التي أجريت عليه داخل تركيا، وفق ما أعلن الخميس وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة.وقال قوجة إن بلاده ستوقّع ايضا في الأيام القليلة المقبلة عقدا مع شركة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تبدأ باستخدام اللقاح الصيني لكوفيد-19 بعد إظهاره نتائج قوية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تبدأ باستخدام اللقاح الصيني لكوفيد-19 بعد إظهاره نتائج قوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).