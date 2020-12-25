عقود مزيفة وسوق سوداء.. إيران تتلاعب بسوق الصرف لتمويل ميلشياتها

2020/12/25 | 07:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحقيق أجراه تليفزيون إيران إنترناشونال في لندن، عن نظام التنكر الخاص الذي يستخدمه الحرس الثوري لشراء الدولار واليورو من المصدرين بسعر السوق السوداء، لتمويل الميليشيات التابعة لها في العراق وسوريا.

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