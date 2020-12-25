السفير مسجدي يهنئ مسيحيي العراق بميلاد السيد المسيح (ع)

2020/12/25 | 07:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى بغداد ايرج مسجدي الزعماء والمسؤولين واتباع الديانة المسيحية في العراق لمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح (ع)....

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