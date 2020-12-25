سلالات كورونا الجديدة هل تحتاج لقاحات خصة؟ خبراء يجيبون

2020/12/25 | 07:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصاعد القلق حول العالم بالتزامن مع ظهور أنباء أفادت بتفشي طفرة جديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا، ومن ثم جنوب إفريقيا.إلا أن الخبراء يطمئنون بأنه حتى ولو تطور الفيروس بشكل أكبر مما فعل، فمن الممكن إجراء تعديلات سريعة على اللقاحات لتتلائم والتغيرات الطارئة، وفقا لما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

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