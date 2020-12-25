بيتكوين تصل لأعلى سعر في تاريخها.. وخبراء: هذا المعدن هو السبب

2020/12/25 | 08:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محللون في مصرف "غولدمان ساكس" أن أسعار العملة الرقمية بيتكوين والنحاس قد شهدا تقلبات عديدة هذ العام قبل أن يصلا إلى مستويات قياسية في أسعارهما مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

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