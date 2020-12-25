النائبة الغلاب تثمن موقف رئيس البرلمان بعدم المساس برواتب الموظفين والاتجاه نحو منافذ تتحصل منها الايرادات المالية للدولة

2020/12/25 | 08:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ثمنت النائبة عن محافظة الانبار سميعة الغلاب رئيسة لجنة الثقافة والسياحة والاثار في مجلس النواب مبادرة رئيس مجلس النواب بعدم المساس برواتب الموظفين والاتجاه نحو المنافذ الاخرى التي تتحصل منها الايرادات المالية للدولة.وشددت الغلاب في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه على رفضها القاطع ان يمس قانون الموازنة رواتب الموظفين مهما بلغت، معللة ان الموظف قد رتب حياته ومعيشته في سقف ما يتقاضى من راتب الدولة فليس من حق اية جهة ان تخلخل موازينه، وتغير مسار حياته حتى وان كان الاستقطاع بنسبة قليلة، مذكرة بان الموظف ينتظر من الحكومة والبرلمان زيادة راتبه ليعيش بامان، لا ان يسمع التهديدات بين الفينة والاخرى باستقطاع الراتب، داعية اعضاء مجلس النواب الى الوقوف مع الموظفين ورفض تمرير اية محاولة لتقليل رواتبهم، مشيرة الى ان هذا الموقف ستذكره الاجيال على مدى السنوات المقبلة.وبينت الغلاب ان موقفنا هذا ليس منة على الموظفين انما فقط هو واجب اخلاقي ووطني للدفاع عن حقوقهم، وعلينا التصدي بكل الوسائل لهذه البادرة الخطيرة، وعلى الحكومة الاتجاه نحو الامور التي ذكرها رئيس البرلمان في تغريدته./انتهى9

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