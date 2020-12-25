شاهد: فيديو يوثق لحظة اغتيال المحامي السلماني في بغداد

2020/12/25 | 08:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر مقطع فيديو على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في العراق قيل إنه يوثق لحظة اغتيال المحامي العراقي، عبد المنعم رشيد السلماني....

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