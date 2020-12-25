كورونا يحتفل بعيد ميلاده.. وخطوة واحدة كانت تقينا منه!

2020/12/25 | 08:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}لا يعرف العالم هذه الأيام ماذا يفعل!، هل يتفاءل مع الأنباء السارة التي تخرج بها شركات اللقاحات؟، أم يتشاءم من الأنباء الواردة من الصحة العالمية وغيرها حول السلالات الجديدة من فيروس كورونا المتسجد الذي بات يتحور؟!.

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