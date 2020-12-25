كيف سيتعامل بايدن مع الهجمات الإلكترونية ضد بلاده؟

2020/12/25 | 08:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}في هجمة إلكترونية غير مسبوقة، استهدف قراصنة 6 وزارات أميركية على الأقل، من بينها الخزانة والطاقة والأمن الداخلي بغرض التجسس.

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