الشاعر حازم جابر: القصيدة الشعبية وريثة الشعر الفصيح

2020/12/25 | 08:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد الشاعر حازم جابر من الشعراء الذين اجادوا أغانٍ وقصائد طويلة تغنى بها المطربون وكان لها صدى بين الجمهور

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